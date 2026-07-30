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Всё о женщинах

68 072 подписчика

Дочь Леонида Якубовича показала кадры с отдыха в Турции

Дочь Леонида Якубовича показала кадры с отдыха в Турции

Дочь телеведущего Леонида Якубовича Варвара поделилась с подписчиками кадрами с отдыха. Судя по опубликованным фотографиям, 28-летняя девушка отправилась на курорт в Турцию, где проводит время у моря и наслаждается пляжным отдыхом.

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