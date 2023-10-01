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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брылин о Мисюле в «Нью-Джерси»: «Конкуренция у нас очень серьезная. На 6 позиций защитников претендует человек 10»

«В тренировочном лагере он выглядит неплохо. Понятно, что нужно время для адаптации, чтобы понять требования системы игры.

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