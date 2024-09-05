В Тверской области произошла авария с участием электровелосипеда

В Вышневолоцком округе утром 4 сентября произошла авария с участием электровелосипеда. Как сообщает региональная Госавтоинспекция на 301 километре трассы М-10 водитель автомобиля Тойота выезжал с обочины и перед началом движения не уступил дорогу электровелосипеду Aceline, водитель которого ехал попутно и никуда сворачивать не собирался.