Иглоукалывание, озон и отвары трав: нетрадиционные методы лечения в санаториях Крыма

В Крым традиционно едут не только за отдыхом, но и за здоровьем. На курортах полуострова активно практикуется бальнеотерапия, климатотерапия, ландшафтотерапия, морелечение, фито-, ароматерапия и множество других интересных способов оздоровления.
В Крым традиционно едут не только за отдыхом, но и за здоровьем. На курортах полуострова активно практикуется бальнеотерапия, климатотерапия, ландшафтотерапия, морелечение, фито-, ароматерапия и множество других интересных способов оздоровления.
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