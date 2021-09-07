Жители обеспокоены, что Сосновский полигон построят без оценки экологической безопасности

Жители Дегтянского сельсовета Сосновского района, где планируется строительство объекта по обработке отходов, обеспокоены тем, что полигон мощностью 240 тысяч тонн мусора в год могут построить без всесторонней оценки экологической безопасности.
Жители Дегтянского сельсовета Сосновского района, где планируется строительство объекта по обработке отходов, обеспокоены тем, что полигон мощностью 240 тысяч тонн мусора в год могут построить без всесторонней оценки экологической безопасности.
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