Александр Овечкин стал амбассадором Фонбет

Александр Овечкин стал амбассадором Фонбет

Букмекерская компания Фонбет с гордостью объявляет о подписании контракта с одним из самых прославленных спортсменов нашей страны, обладателем Кубка Стэнли, четвертым снайпером в истории НХЛ и трехкратным чемпионом мира по хоккею Александром Овечкиным.

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