WhatsApp может быть заблокирован в России. Вероятность этого высока

На недавнее решение Роскомнадзора о внесении мессенджера WhatsApp в реестр организаторов распространения информации депутаты Госдумы отреагировали рядом заявлений, свидетельствующих о том, что этот популярный интернет-ресурс может быть заблокирован.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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