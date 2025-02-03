Шейнбаум: пошлины на товары из Мексики серьезно скажутся на экономике США

REUTERS/Henry Romero Последствия введенных Соединенными Штатами пошлин против товаров из Мексики окажут серьезное негативное влияние на американскую экономику, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в видеообращении, размещенном на ее странице в социальной сети X.