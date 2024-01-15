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Кто и зачем печатает сорокиных, яхиных, улицких и на какие деньги

Кто и зачем печатает сорокиных, яхиных, улицких и на какие деньги

Конунг Ингвар   Купить книгу сейчас - затратно. Это - не один десяток яиц или пара-тройка килограммов мяса.

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Комментарии
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Сергей Парков
За что ругаете несчастненьких? Им тоже кушать хочется, а другого они делать не умеют. Только родиной торговать. Так что за что их гнобить? Ведь если на лесоповал их отправить, то они устать могут, а им доктор не велит уставать - вредно для здоровья. Так что пусть загаживают мозги людям с благословения Минкульта и компетентных органов.
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8 час.
людмила бер
О Хабенском!.... почему то, даже не удивляет,,,,, еще то хамло...
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7 час.
Евгений Рудаков
А нет очевидных действий, потому что у власти этой отрасли стоят  продажные .... не люди.... твари стоят. Это они сделали так, что писатель сейчас -  самый нищий человек в России. В советских издательствах покупали у писателя рукопись, что поддерживало его экономически на время написания, а потом ещё и отчисляли процент от продаж. Писатель чувствовал себя нужным обществу человеком. А что сейчас... По - русски, ОХ,,ХУ.. да, да.... еть твою... Сейчас рукописи не предоплачиваются, а из них выкачивается... Писатель от и до сам платит за издание и дальнейшее продвижение своей книги. Не каждый писатель, точнее - ни один, если он не поддерживается пиндосами, сможет в нашей современной российской, давно продажной издательской структуре издать нашу русскую литературу.  Увы... К сожалению нашей верховной власти это похер. Она находится в своих, личных творческих отношениях с нужными ей писательскими  Вся надежда на последние президентские выборы. Мы надеемся, что Владимир Путин развернёт не только  экономику в пользу России, но и... культуру. Одну из лучших  культур планеты Земля. Евг. Р-Р.
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