Кто и зачем печатает сорокиных, яхиных, улицких и на какие деньги

За что ругаете несчастненьких? Им тоже кушать хочется, а другого они делать не умеют. Только родиной торговать. Так что за что их гнобить? Ведь если на лесоповал их отправить, то они устать могут, а им доктор не велит уставать - вредно для здоровья. Так что пусть загаживают мозги людям с благословения Минкульта и компетентных органов.

Евгений Рудаков

А нет очевидных действий, потому что у власти этой отрасли стоят продажные .... не люди.... твари стоят. Это они сделали так, что писатель сейчас - самый нищий человек в России. В советских издательствах покупали у писателя рукопись, что поддерживало его экономически на время написания, а потом ещё и отчисляли процент от продаж. Писатель чувствовал себя нужным обществу человеком. А что сейчас... По - русски, ОХ,,ХУ.. да, да.... еть твою... Сейчас рукописи не предоплачиваются, а из них выкачивается... Писатель от и до сам платит за издание и дальнейшее продвижение своей книги. Не каждый писатель, точнее - ни один, если он не поддерживается пиндосами, сможет в нашей современной российской, давно продажной издательской структуре издать нашу русскую литературу. Увы... К сожалению нашей верховной власти это похер. Она находится в своих, личных творческих отношениях с нужными ей писательскими Вся надежда на последние президентские выборы. Мы надеемся, что Владимир Путин развернёт не только экономику в пользу России, но и... культуру. Одну из лучших культур планеты Земля. Евг. Р-Р.