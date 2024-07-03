В Сочи проходят проектные испытания комплекса берегозащитных сооружений Приморской набережной В данный момент — второй части проекта, участка от пляжа Маяк до парка Фрунзе.
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В Сочи проходят проектные испытания комплекса берегозащитных сооружений Приморской набережной В данный момент — второй части проекта, участка от пляжа Маяк до парка Фрунзе.