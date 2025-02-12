Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 866 подписчиков

"Искандеры" заставили Киев испытать Peace through Strength. Зеленский получил персональный совет от Медведева

"Искандеры" заставили Киев испытать Peace through Strength. Зеленский получил персональный совет от Медведева

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что концепция Peace through Strength работает и Киев минувшей ночью испытал её на себе, когда принял удар "Искандерами" и БПЛА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх