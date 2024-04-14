Подполье: русские войска нанесли удар по подстанции в Харькове

Удар был нанесен ВС России по подстанции возле железнодорожной станции «Лосево» в Харькове.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесенном ударе по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии