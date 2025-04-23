На Украине военкомы нападают на женщин с детьми, чтобы мобилизовать мужчин

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата) на оккупированной Киевом территории Херсонской области нападают на женщин с детьми, чтобы выманивать их мужей и насильно мобилизовывать в ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на антифашисткое подполье.
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