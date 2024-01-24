Предпринимателя-строителя обвиняют в подстрекательстве к несостоявшемуся убийству

Как стало известно “Ъ”, в Лефортовском суде Москвы завершился отбор присяжных на процессе по уголовному делу бывшего совладельца и генерального директора строительной компании «Зодчий» Владимира Татусова.
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