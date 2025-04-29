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Что такое наводнение

Что такое наводнение

Что такое наводнение Чем отличается от половодья Чем отличается от паводка  Причины  Чем опасно  Способы защиты   Что такое наводнение Фото: PavelChigir/Shutterstock/FOTODOM С начала XXI века каждые два дня в мире фиксируют одно наводнение Наводнение — это стихийное бедствие, которое возникает в результате затопления территории из-за резкого подъема уровня воды в реке, озере или море.

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