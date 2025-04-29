Что такое наводнение Чем отличается от половодья Чем отличается от паводка Причины Чем опасно Способы защиты Что такое наводнение Фото: PavelChigir/Shutterstock/FOTODOM С начала XXI века каждые два дня в мире фиксируют одно наводнение Наводнение — это стихийное бедствие, которое возникает в результате затопления территории из-за резкого подъема уровня воды в реке, озере или море.