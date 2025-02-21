Двухэтажный аварийный дом сгорел в Петрозаводске

Сообщение о пожаре поступило сегодня, 21 февраля, ночью, рассказали в телеграм-канале МЧС Карелии. В 04:27 в дежурную смену поступило сообщение о загорании расселённого двухэтажного деревянного дома № 23 по улице Коммунистов.