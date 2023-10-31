Трихолог Нагайцева посоветовала чаще увлажнять кожу головы осенью и зимой

Трихолог Юлия Нагайцева дала советы по уходу за волосами при проблемах с кожей головы. Людям, страдающим атопическим или себорейным дерматитом, следует чаще использовать увлажняющие средства осенью и зимой, отметила эксперт в беседе с News.
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