Трихолог Нагайцева посоветовала чаще увлажнять кожу головы осенью и зимой

Трихолог Юлия Нагайцева дала советы по уходу за волосами при проблемах с кожей головы. Людям, страдающим атопическим или себорейным дерматитом, следует чаще использовать увлажняющие средства осенью и зимой, отметила эксперт в беседе с News.