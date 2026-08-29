Судья Новиков после ВАР отменил пенальти в ворота «Краснодара» за наступ Ленини на ногу Комарову: «Неизбежный контакт»

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« Краснодар » избежал пенальти в свои ворота в конце игры с « Ростовом ». На 82-й минуте матча 6-го тура Альфа-Банк РПЛ Кевин Ленини наступил на ногу Ивану Комарову .