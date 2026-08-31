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Блэйк Гриффин: «Ничего не имею против того, что «Лейкерс» взяли Бронни под 55-м номером. Но не надо было давать ему 8 млн долларов гарантированного контракта»

Экс-звезда НБА Блэйк Гриффин пояснил, что было не так с драфтом Бронни Джеймса в « Лейкерс ». «Если у тебя есть возможность быть выбранным на драфте – иди на драфт.

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