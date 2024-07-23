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Царьград

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Власти ищут подрядчика для благоустройства мемориала на месте гибели Гагарина

Власти ищут подрядчика для благоустройства мемориала на месте гибели Гагарина

Начнётся третий этап реконструкции мемориального комплекса.Власти ищут подрядчика, который проведёт третий этап реконструкции мемориала на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.

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