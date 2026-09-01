Ферстаппен может выступить за свою команду на финальном этапе серии GT World Challenge в Портимане

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен может принять участие в финальном этапе сезона серии GT World Challenge в классе GT3, который пройдет 16-18 октября в Портимане в составе своей команды «Ферстаппен Рейсинг».
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