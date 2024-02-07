Ремонт Кузбасского моста в Кемерове сильней всего затронет владельцев личного транспорта

Глава города Дмитрий Анисимов озвучил результаты опроса горожан и анализ автомобильного трафика.Предстоящий ремонт Кузбасского моста через реку Томь в Кемерове сильней всего затронет владельцев личного транспорта.
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