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Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью арестован по делу о хищении топлива

Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью арестован по делу о хищении топлива

Бывший заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области генерал-майор Сергей Мальков был арестован по делу о хищении топлива.

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