EHP: окурки помогают распространяться устойчивым к лекарствам бактериями

Немецкие ученые из Технического университета Дрездена при участии коллег из Китая доказали, что загрязняющие вещества из сигаретного дыма и окурков содействуют распространению устойчивых к антибиотикам бактерий в окружающей среде и попаданию патогенов в организм человека.
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