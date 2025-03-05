EHP: окурки помогают распространяться устойчивым к лекарствам бактериями

Немецкие ученые из Технического университета Дрездена при участии коллег из Китая доказали, что загрязняющие вещества из сигаретного дыма и окурков содействуют распространению устойчивых к антибиотикам бактерий в окружающей среде и попаданию патогенов в организм человека.