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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцев ждёт четырёхдневная рабочая неделя в начале ноября

Новосибирцев ждёт четырёхдневная рабочая неделя в начале ноября

Среда, 4 ноября, станет выходным — в России отмечают День народного единства. Затем придётся отработать четверг и пятницу, 5 и 6 ноября.

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