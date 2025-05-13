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Как купались в XVIII и XIX веках и при этом умудрялись сохранять правила приличия тех времен

Как купались в XVIII и XIX веках и при этом умудрялись сохранять правила приличия тех времен

Какая-то ясность наступила только после изучения Википедии: Купа́льная маши́на (в России и Австро-Венгрии была известна как купальный фургон) — популярное в XVIII и XIX веках приспособление для купания на морских пляжах, позволявшее мужчинам и женщинам купаться, сохраняя правила приличия тех времен.

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