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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян – Двалишвили: «Тебе надо оформить хорошую страховку перед боем, потому что мне придется доломать твой нос»

Чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян обратился к Мерабу Двалишвили  перед третьим боем. «Мераб, тебе надо оформить хорошую страховку перед боем, потому что мне придется доломать твой нос», – сказал Ян.

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