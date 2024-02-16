Главой ведомства затребован доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Орловской области

В эфире одного из федеральных каналов сообщалось, что в Орловской области несколько десятков семей, проживающих в деревне Заречной, оказались в полной изоляции, поскольку единственный мост через реку Оку, соединяющий их населенный пункт с другими, ушел под воду.
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