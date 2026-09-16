Соцфонд подтвердил право отцов на пособие по уходу за ребенком

В России работающие отцы могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, оформив отпуск по уходу.
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