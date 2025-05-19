Бастрыкин потребовал отчет о нападении собак на подростка в Иркутске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Иркутской области Анатолия Ситникова предоставить детальный отчёт об инциденте в посёлке Кирова, где 30 апреля стая бездомных собак напала на 17-летнего подростка.