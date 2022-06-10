В Саратовской области «Лаборатория безопасности» побывала в детском оздоровительном лагере

В период летних каникул сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области проводят профилактические встречи с детьми, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях.

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