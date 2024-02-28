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Рогов: авиация РФ нанесла удары по местам снабжения гарнизона ВСУ в Работино

Рогов: авиация РФ нанесла удары по местам снабжения гарнизона ВСУ в Работино

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удары по тыловым местам снабжения подразделений Вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает РИА Новости.

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