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Царьград

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Служивший в ВСУ участник шоу «Танцы» Раков погиб в зоне СВО

Служивший в ВСУ участник шоу «Танцы» Раков погиб в зоне СВО

Украинский танцор Владимир Раков, участвующих в шоу «Танцы», погиб в зоне спецоперации.Бывший участник шоу «Танцы» украинский танцор Владимир раков погиб в зоне проведения специальной военной операции.

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