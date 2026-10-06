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Русский Днепропетровск

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Но разведка доложила точно…

Но разведка доложила точно…

Александр Фидель 5 октября 2026 г.   В начале отчетной недели на дипломатическом фронте наблюдалось полное затишье, что, конечно, могло быть и «оперативной ….

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