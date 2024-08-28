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ФАС обвиняет операторов связи в неисполнении приказа об отмене дополнительных сборов в Крыму и Севастополе

ФАС обвиняет операторов связи в неисполнении приказа об отмене дополнительных сборов в Крыму и Севастополе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвиняет крупнейших российских операторов связи - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - в неисполнении ее приказа об отмене дополнительных сборов за услуги связи для абонентов в Крыму и Севастополе.

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