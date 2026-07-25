Джон Бон Джови напугал фанатов на концерте

Знаменитый американский рок-исполнитель, бессменный лидер и основатель группы Bon Jovi Джон Бон Джови неожиданно для зрителей остановил выступление на сцене «Мэдисон-сквер-гарден» вечером 23 июля и покинул площадку .
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