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Джон Бон Джови напугал фанатов на концерте

Джон Бон Джови напугал фанатов на концерте

Знаменитый американский рок-исполнитель, бессменный лидер и основатель группы Bon Jovi Джон Бон Джови неожиданно для зрителей остановил выступление на сцене «Мэдисон-сквер-гарден» вечером 23 июля и покинул площадку .

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