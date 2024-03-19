Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    Надо привлекать к ответственности ВСЕХ кто участвовал "вписке"...  И взрослых и "они же дети"...14-летняя умерла ...
  • Сергей Oблезов
    О чем этот заморышь тут рассказывает? Он бздулявый, на третьей минуте боя, начнет звать американцев на помощь, а на 4...Никол Пашинян: Во...
  • Betahon
    Из-за навязанного нам после ликвидации СССР, якобы, мирного сосуществования с Западом, на самом деле, скрытой колониз...Захарова сообщила...

На концерте Ларисы Рубальской произошел скандал с фонограммой Анастасии Спиридоновой

На концерте Ларисы Рубальской произошел скандал с фонограммой Анастасии Спиридоновой

Поэтесса Лариса Рубальская зачастую украшает свои концерты выступлениями приглашенных звезд. Исполнить один из своих хитов “Транзитный пассажир” Рубальская доверила певице Анастасии Спиридоновой, которая в последствии ушла со сцены вся в слезах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх