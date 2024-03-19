На концерте Ларисы Рубальской произошел скандал с фонограммой Анастасии Спиридоновой

Поэтесса Лариса Рубальская зачастую украшает свои концерты выступлениями приглашенных звезд. Исполнить один из своих хитов “Транзитный пассажир” Рубальская доверила певице Анастасии Спиридоновой, которая в последствии ушла со сцены вся в слезах.