На концерте Ларисы Рубальской произошел скандал с фонограммой Анастасии Спиридоновой

Поэтесса Лариса Рубальская зачастую украшает свои концерты выступлениями приглашенных звезд. Исполнить один из своих хитов “Транзитный пассажир” Рубальская доверила певице Анастасии Спиридоновой, которая в последствии ушла со сцены вся в слезах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии