Ефимов: с начала программы реновации число стартовых площадок выросло втрое

В столице растут темпы реализации программы реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, стартовые площадки, предназначенные для возведения новых домов в её рамках, сегодня находятся во всех административных округах города.