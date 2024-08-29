Ефимов: с начала программы реновации число стартовых площадок выросло втрое

В столице растут темпы реализации программы реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, стартовые площадки, предназначенные для возведения новых домов в её рамках, сегодня находятся во всех административных округах города.
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