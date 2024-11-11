Daily Mail: Трамп вернет бюст Черчилля в Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп первым делом на посту главы государства вернет бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Белый дом, сообщает Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.
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