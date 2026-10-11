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Рязанские новости

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УК оштрафовали на 260 тысяч в Рязани

УК оштрафовали на 260 тысяч в Рязани

Управляющую компанию «ЖКО Соколовка» оштрафовали на 260 тысяч рублей за затопленный подвал, мусор и отсутствие вентиляционных решёток в доме на улице Полиграфистов в Рязани.

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