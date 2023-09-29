Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

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В Финляндии военные заключают секретные соглашения с владельцами участков на границе с РФ

В Финляндии военные заключают секретные соглашения с владельцами участков на границе с РФ

Силы обороны Финляндии заключают с владельцами земельных участков у российской границы секретные соглашения, позволяющие начать фортификационные работы в течение 24 часов, сообщает в пятницу на первой странице крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Финны спокойно жили и торговали с нами, но вдруг вступили в НАТО и сразу увидели в нас врагов. Начальное нагнетающее действие совершили они, а не мы!
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14 час.
Александр Свитайло
Так последние лет 10-15, после отключения российских СМИ, западные постоянно вбивали финнам в голову мысли о том, что Россия собирается напасть на них, изо дня в день, из каждого утюга страшные угрозы.... Вот и запугали. Своих то мозгов нет.
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13 час.
Дмитрий Гурин
Ну и отхватили Финские придурки себе проблемы по самые не могу. Глядишь еще потом и землю прихватизируют без компенсации. Вы тут понимаешь больше полувека жили рядом с диким зверем над срочно стены возводить а то загрызет.
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12 час.

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