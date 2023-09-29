В Финляндии военные заключают секретные соглашения с владельцами участков на границе с РФ

СБ Сергей Бунцов Финны спокойно жили и торговали с нами, но вдруг вступили в НАТО и сразу увидели в нас врагов. Начальное нагнетающее действие совершили они, а не мы!

Александр Свитайло Так последние лет 10-15, после отключения российских СМИ, западные постоянно вбивали финнам в голову мысли о том, что Россия собирается напасть на них, изо дня в день, из каждого утюга страшные угрозы.... Вот и запугали. Своих то мозгов нет.