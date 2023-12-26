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Резник и Паулс: "Мы создали Вайкуле назло Пугачевой"

Резник и Паулс: "Мы создали Вайкуле назло Пугачевой"

В советское время Лайма Вайкуле была одной из самых любимых исполнительниц в СССР. Зрители смогли в полной мере оценить и необычный внешний вид певицы, и её оригинальную манеру исполнения, и лёгкий прибалтийский акцент.

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