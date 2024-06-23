Украина добивается отмены запрета на удары ATACMS вглубь России: главное за сутки

МОСКВА, 23 июня, ФедералПресс. Украина давит на США ради отмены ограничений по дальности ударов вглубь России, немецкие политики хотят создать симпатизирующую РФ фракцию в Европарламенте, Дональд Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны из-за Байдена.
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