Когда в отечественном медиапространстве отдельные «несознательные личности» начинают убеждать остальных россиян, что Украину ни в коем случае нельзя полностью освобождать, принимать в состав РФ и т.
Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?
Комментарии
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Natalija Osminina
Поэтому нужно очистить Украину от украинцев, заставив их бежать в Европу ( в помощь этому могилизация Зеленского), и только через какое-то время снова запустить их. Чтобы изменить менталитет украинцев их нужно 40 лет водить по пустыне, как когда-то сделал Моисей с евреями. Ну, пусть не 40, а 10 водить по Европе. А за это время самой России надо выстроить новую парадигму Русского мира, новую общественнцую формацию. ДЛЯ СЕБЯ, А уж потом тиражировать её на Украину.
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6 час.
Natalija Osminina
Безлюдность Украины с полностью разрушенной инфраструктурой будет гарантией того, что за 10 лет Украина не станет АнтиРоссией. И того, что на эту землю не придет какой-нибудь Блэк рок, требуя свою землю. Украина будет находиться в состоянии вялых военных действий- в махновщине и петлюровщине. При этом Россия будет контролировать всю восточную Европу. И вся Украина окажется в котле. Других вариантов нет.
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6 час.
k
kraft54
русофобов рассредоточить по территории России и гнобить!предлагать работу только на низкооплачиваемых должностях,препядствовать продвижению по работе.Обращать внимание на детей и молодёж,контролировать каждый шаг,каждый вздох.При малейшем проявлении русофобии отправлять в спец.школы для трудных подростков.
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19 мин.
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