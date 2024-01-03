Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?

Natalija Osminina

Поэтому нужно очистить Украину от украинцев, заставив их бежать в Европу ( в помощь этому могилизация Зеленского), и только через какое-то время снова запустить их. Чтобы изменить менталитет украинцев их нужно 40 лет водить по пустыне, как когда-то сделал Моисей с евреями. Ну, пусть не 40, а 10 водить по Европе. А за это время самой России надо выстроить новую парадигму Русского мира, новую общественнцую формацию. ДЛЯ СЕБЯ, А уж потом тиражировать её на Украину.