Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Рыбаков
    Штаты со своими шавками таки доведут мир до новой мировой....И мало им не покажется!Террористы взорва...
  • Александр Сысоев
    До Штатов далеко, а вот Израиль явно перешел красную черту. Ему мало проблем в секторе Газа. Нетаньяху скоро свое же ...Террористы взорва...
  • kraft54
    русофобов рассредоточить по территории России и гнобить!предлагать работу только на низкооплачиваемых должностях,преп...Готов ли средний ...

Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?

Готов ли средний украинский обыватель к приходу России?

Когда в отечественном медиапространстве отдельные «несознательные личности» начинают убеждать остальных россиян, что Украину ни в коем случае нельзя полностью освобождать, принимать в состав РФ и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Поэтому нужно очистить Украину от украинцев, заставив их бежать в Европу ( в помощь этому могилизация Зеленского), и только  через какое-то время снова запустить их.  Чтобы изменить менталитет украинцев их нужно 40 лет водить по пустыне, как когда-то сделал Моисей с евреями. Ну, пусть не 40, а 10 водить по Европе. А за это время самой России надо выстроить новую парадигму Русского мира, новую общественнцую формацию. ДЛЯ СЕБЯ, А уж потом тиражировать её на Украину.
Ответить
6 час.
Natalija Osminina
Безлюдность Украины с полностью разрушенной инфраструктурой будет гарантией того, что за 10 лет Украина не станет АнтиРоссией.  И того, что на эту землю не придет какой-нибудь Блэк рок, требуя свою землю. Украина  будет находиться в состоянии вялых военных действий- в махновщине и петлюровщине.  При этом Россия будет контролировать всю восточную Европу. И вся Украина окажется в котле. Других вариантов нет.
Ответить
6 час.
k
kraft54
русофобов рассредоточить по территории России и гнобить!предлагать работу только на низкооплачиваемых должностях,препядствовать продвижению по работе.Обращать внимание на детей и молодёж,контролировать каждый шаг,каждый вздох.При малейшем проявлении русофобии отправлять в спец.школы для трудных подростков.
Ответить
19 мин.

Картина дня

наверх