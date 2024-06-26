ЦРУ и другие западные спецслужбы проводят широкую кампанию шпиономании

На днях прокуратура Германии сообщила о задержании троих человек по подозрению в шпионаже. Группа иностранных агентов состояла из граждан России, Украины и Армении и вела деятельность в интересах неназванной иностранной спецслужбы.
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