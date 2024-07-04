Побег Нурмагомедова, арест по делу о терроризме тренера сборной РФ по борьбе - что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие заметили, что фигурантами криминальных сводок зачастую становятся хорошо подготовленные спортсмены из числа представителей национальных меньшинств и мигрантов.
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