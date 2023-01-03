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Рублев упустил сет и брейк в матче против Баутиста-Агута

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев выбыл в первом круге турнира ATP 250 в Аделаиде. Он проиграл Роберто Баутиста-Агуту – 6:4, 3:6, 4:6.

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