XFX Radeon RX 9070 XT в просочившимся списке продается за $750, а RX 9070 – за $650 На Amazon были ...

XFX Radeon RX 9070 XT в просочившимся списке продается за $750, а RX 9070 – за $650На Amazon были обнаружены первые цены на персонализированные варианты видеокарт AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от XFX, включая линейки Mercury, Quicksilver и Swift.