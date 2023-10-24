В ФАТХ назвали Россию возможным посредником в палестинском конфликте

Россия может стать надежным посредником, рассказал в интервью «Известиям» пресс-секретарь ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек, который представляет интересы организации в анклаве.
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