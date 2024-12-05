В Челнах обновят автобусные и трамвайные маршруты

В Набережных Челнах представили новую схему автобусных маршрутов. Об этом сообщили в мэрии города. Обновленная транспортная система основана на действующих маршрутах и направлена на улучшение качества обслуживания пассажиров.
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